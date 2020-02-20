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В Удмуртии возбудили дело против мужчины, угрожавшего ножом полицейским при задержании

За это преступление подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы

ИЖЕВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который при задержании угрожал ножом двум полицейским. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Балезинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В совершении преступления подозревается 24-летний житель Кезского района", - сообщает ведомство.

По данным следствия, мужчина находился в розыске, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В конце января полицейские прибыли к нему домой и предъявили постановление суда о розыске и аресте, предложили проследовать за ними. Ознакомившись с документами, подозреваемый высказал недовольство задержанием, начал возражать против помещения в следственный изолятор на два месяца, а также отказался выполнять законные требования правоохранителей.

"После чего молодой человек схватил нож, стал двигаться в сторону полицейских, угрожая убийством. Подозреваемый предпринял попытку скрыться, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции", - добавили в пресс-службе.

В СК уточнили, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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РоссияУдмуртия
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