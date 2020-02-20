Москвичка отдала почти 300 тыс. рублей лжеврачу за лечение несуществующей болезни

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Женщина отдала мошеннику, который представился главврачом поликлиники, почти 300 тыс. рублей за лечение якобы серьезного заболевания, полицейские возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, в среду в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ей позвонил мужчина, представился главврачом поликлиники и пояснил, что во время повторного обследования ее анализов выявлено серьезное заболевание, которое требует срочного лечения, за него ей необходимо заплатить примерно 270 тыс. рублей.

"Женщина по телефону сообщила полностью свои анкетные данные. Неизвестный гражданин пояснил, что к ней придет курьер, который доставит лекарство, за которое ей необходимо будет заплатить 270 тыс. рублей. Данное лекарство она должна принять и отдохнуть. Когда она отдала денежные средства и выпила две таблетки, доставленного курьером лекарства, поняла, что ее обманули", - сказал собеседник агентства.

Полицейские ведут розыск звонившего, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.