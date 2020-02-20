В Петербурге неизвестный требует 120 биткойнов за прекращение "минирования" объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Два районных суда Санкт-Петербурга в четверг утром вновь получили анонимные сообщения о том, что они якобы заминированы. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, из зданий идет эвакуация.

"Василеостровский и Петродворцовый районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении. Пресс-служба также опубликовала скриншот письма, где указано, что анонимный заявитель требует 120 биткойнов за то, чтобы прекратить рассылку. Кроме того, он угрожает начать "минировать" другие объекты этим летом, когда в городе будут проходить массовые мероприятия.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".