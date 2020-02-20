В Магадане задержали пассажира, сообщившего о "минировании" самолета

ТАСС, 20 февраля. Пассажир авиарейса Магадан - Кепервеем в четверг утром сообщил об имеющемся у него взрывном устройстве, мужчину сняли с рейса. Об этом сообщается в четверг на сайте мэрии Магадана.

"20 февраля пассажир рейса 133 АО "Авиакомпания "ИрАэро", вылетая по маршруту Магадан - Кепервеем, заявил о наличии у него взрывного устройства. Пассажир доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Магадана, при этом взрывное устройство не обнаружено, проводится проверка", - говорится в сообщении.

По данным магаданской транспортной прокуратуры, за ложное сообщение пассажиру грозит уголовное преследование. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.