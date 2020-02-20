Арсенал оружия изъят у жителя Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Полицейские Волгоградской области изъяли у местного жителя арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД по области.

"Во время обыска в домовладении 67-летнего жителя поселка Новый Рогачик полицейские обнаружили несколько карабинов, винтовок и частей оружия времен Великой Отечественной войны. Кроме этого, изъяты самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья, мелкокалиберная винтовка, более двух тысяч патронов и три килограмма пороха. Возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области провели исследования изъятого оружия и установили, что оно пригодно для производства выстрелов.

Со слов мужчины, он в течение нескольких лет собирал личную коллекцию, а оружие времен Великой Отечественной войны нашел во время раскопок на полях в Городищенском районе, уточнили в пресс-службе.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе областного главка.