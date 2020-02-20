Суд в Москве арестовал шестерых граждан Киргизии за создание экстремистской организации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Республики Киргизия. Среди них - Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества")", - сказали в пресс-службе, отказавшись раскрыть подробности уголовных дел в отношении арестованных.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС сообщили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД России на территории Москвы и Московской области пресекли деятельность ячейки международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в России), состоящей из уроженцев Центрально-Азиатского региона.

В ходе оперативных мероприятий, отметили в ЦОС, задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, которые проводили сборы участников организации, где ими распространялась идеология "Таблиги Джамаат", подрывающая устои ислама, они также вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников. По местам проживания задержанных обнаружено значительное количество экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, и запрещенная атрибутика организации.

Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело.