В шести регионах России прошли обыски по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Представители органов внутренних дел с сотрудниками УФСБ провели более 20 обысков в шести регионах России по уголовному делу о картельном сговоре на 788 млн рублей. Задержаны девять человек, в том числе два представителя ПАО "Ростелеком", рассказал в четверг ТАСС источник в правоохранительных структурах Воронежской области.

Ранее источник ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами - конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)". Предполагаемый ущерб составил 788 млн рублей. По данным пресс-службы ПАО "Ростелеком", компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию.

"В Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской, Волгоградской областях и в Москве сотрудники полиции и управлений ФСБ провели 24 обыска, изъяв документы и электронные носители для расследования уголовного дела. Задержаны семь представителей коммерческих организаций и два должностных лица ПАО "Ростелеком", сейчас они находятся в изоляторе временного содержания", - сказал собеседник.

По его данным, задержанные подозреваются в том, что с 13 по 17 апреля 2019 года вступили в картельный сговор, заключили ограничивающее конкуренцию соглашение при участии в публичных торгах на строительство линий связи по федеральному проекту "Информационная структура" в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ". Он добавил, что картельный сговор помог им получить незаконный доход в размере 788 млн рублей.