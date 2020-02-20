В Красноярске водитель сбил журналиста телеканала "Россия" при попытке взять интервью

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Mercedes в Красноярске сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина при попытке взять у него интервью. Журналист госпитализирован, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле марки Mercedes, находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении ведомства. По данным СК, инцидент произошел 20 февраля.

По данному факту началась доследственная проверка по признакам воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.