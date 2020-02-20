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В Красноярске водитель сбил журналиста телеканала "Россия" при попытке взять интервью

Пострадавшего госпитализировали

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Mercedes в Красноярске сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина при попытке взять у него интервью. Журналист госпитализирован, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле марки Mercedes, находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении ведомства. По данным СК, инцидент произошел 20 февраля.

По данному факту началась доследственная проверка по признакам воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Теги
РоссияКрасноярский край
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