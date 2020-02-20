Интерпол отказался сотрудничать с Россией по выдаче экс-министра обороны Украины

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась сотрудничать с Россией в вопросе выдачи бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в РФ в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного суда Москвы, где слушается дело в отношении экс-министра.

"Генеральный секретариат Интерпола проинформировал российскую сторону о том, что этой организации запрещено вмешиваться в какие-либо конфликты политического, военного или религиозного характера. В связи с этим Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи моего подзащитного в РФ и рекомендовал государствам - членам Интерпола удалить Гриценко из своих розыскных баз, если он ранее туда был внесен", - сказал адвокат Гриценко Дмитрий Динзе.

Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), был объявлен в международный розыск, в апреле 2019 года заочно арестован. Гриценко находится на территории Украины, которая не может его выдать России в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. В 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. В июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" он предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока.

По мнению СК, причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается в том числе заключениями судебных экспертиз. Согласно действующему законодательству уголовные дела о преступлениях террористической направленности в России рассматривают окружные военные суды.