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В Ростовской области задержали группу экс-полицейских, занимавшихся грабежом

Они в течение двух лет похищали из магазинов продукты и хозтовары

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Членов преступной группы, совершавшей в течение двух лет грабежи и кражи, задержали в Ростовской области. В группировку входил один действующий и трое бывших полицейских. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Подозреваемые в 2017-2019 годах похищали из магазинов продукты и хозтовары. "В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями установлена причастность к совершенным преступлениям шестерых жителей Ростовской области", - говорится в сообщении.

По результатам служебной проверки, действующий сотрудник полиций был уволен из органов внутренних дел. "Решается вопрос о привлечении его непосредственных руководителей к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщается в пресс-релизе.

Фигурантам вменяется девять эпизодов по ст. 158 УК РФ ("Кража") и один эпизод по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

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РоссияРостовская область
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