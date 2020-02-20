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На борту Су-25 в Липецке произошло возгорание

Пострадавших в результате ЧП нет, сообщил источник в экстренных службах

ТАСС, 20 февраля. Возгорание произошло на борту Су-25 на аэродроме в Липецке в среду. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.

"Произошло возгорание на борту Су-25 на аэродроме в Липецкой области. Экипаж самостоятельно покинул борт, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Самолет, по предварительной информации, принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.

Факт инцидента ТАСС подтвердили в ГУ МЧС по Липецкой области.

Теги
РоссияЛипецкая область
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