На борту Су-25 в Липецке произошло возгорание

ТАСС, 20 февраля. Возгорание произошло на борту Су-25 на аэродроме в Липецке в среду. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.

"Произошло возгорание на борту Су-25 на аэродроме в Липецкой области. Экипаж самостоятельно покинул борт, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Самолет, по предварительной информации, принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.

Факт инцидента ТАСС подтвердили в ГУ МЧС по Липецкой области.