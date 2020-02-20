Воронежский облсуд условно-досрочно освободил фигуранта "макового" дела семьи Полухиных

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Судья Воронежского областного суда в четверг приняла решение об условно-досрочном освобождении фигуранта "макового" дела Полухиных, главу семьи - 62-летнего Александра Полухина, который с женой, дочерью и родственницей был осужден за реализацию в своем кафе семян мака с маковой соломкой и опием. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Лада Петина.

"Сегодня суд принял решение об условно-досрочном освобождении фигуранта "макового" дела - 62-летнего Александра Полухина. На данный момент идет оформление его документов", - сказала Петина.

В июне 2015 года суд в Воронеже вынес приговор семье Полухиных и их родственнице, которые с 2009 по 2010 год в кафе "Очаг" продавали наркозависимым людям смесь семян мака с маковой соломкой и опием. У семьи изъяли 4,8 тонны семян мака, большой объем они объяснили тем, что пекли в кафе булочки с маком, после чего дело стали называть "маковым". Александра Полухина суд приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима, а его супругу Марию Полухину, дочь Евгению, а также их родственницу Нину Чурсину - к 8 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

17 февраля Евгения Полухина также была условно-досрочно освобождена из колонии.