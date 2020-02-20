Дело о мошенничестве на 5,5 млн рублей в отношении экс-главбуха Минюста направили в суд

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении 5,5 млн рублей в отношении бывшего главного бухгалтера Минюста России Натальи Лысовой направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Лысова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). "Уголовное дело с утвержденным в Генеральной прокуратуре Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд", - сказала Петренко.

Факты противоправной деятельности Лысовой были выявлены во взаимодействии с управлением "М" ФСБ России. Следствие считает, что Лысова незаконно начисляла себе и подчиненным сотрудникам денежные средства фонда заработной платы. "Всего в период с декабря 2018-го по июнь 2019 года она похитила более 5,5 млн рублей", - сообщила Петренко. В СК считают, что бывший главный бухгалтер злоупотребляла доверием руководства и воспользовалась отсутствием контроля за ее действиями. Лысова полностью признала вину и возместила причиненный ущерб.