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В Германии вынесли приговоры похитителям 100-килограммовой монеты из музея Боде

Двоих похитителей приговорили к 4,5 годам лишения свободы, еще одного человека оправдали

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Окружной суд в Берлине приговорил в четверг к тюремному заключению трех мужчин за похищение около трех лет назад 100-килограммовой монеты из музея Боде. Об этом сообщил телеканал N-tv.

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Двое похитителей приговорены по обвинению в краже к 4,5 годам лишения свободы каждый. Бывший музейный смотритель получил за соучастие в преступлении три года и четыре месяца тюрьмы. Еще один человек был оправдан.

Золотая монета Big Maple Leaf ("Большой кленовый лист") диаметром 53 см была похищена в ночь на 27 марта 2017 года. Воры проникли в музей через окно и перевезли на тележке добычу до машины. Монету не удалось обнаружить до сих пор. Полиция исходит из того, что она была распилена на части и продана. Частички золота были обнаружены в автомобиле и на одежде похитителей, которые являются членами одного из преступных кланов.

Монета имела официальный номинал - 1 млн канадских долларов (примерно €700 тыс.), в Берлине она выставлялась с 2010 года. Рыночная стоимость объекта с учетом высокой пробы драгоценного металла достигала €4 млн. Этот экспонат являлся увеличенной версией популярной золотой инвестиционной монеты Gold Maple Leaf ("Золотой кленовый лист"), которые чеканит Королевский канадский монетный двор с 1979 года.

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Германия
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