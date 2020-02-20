В центре Петербурга задержали мужчину, грабившего прохожих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в центре Санкт-Петербурга мужчину, который нападал на людей и похищал деньги и мобильные телефоны. Об этом журналистам в четверг сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В Санкт-Петербурге у дома №8 на улице Казанской задержан мужчина 1992 года рождения, неработающий, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершил хищение денежных средств на общую сумму 50 тыс. рублей, а также десяти мобильных телефонов", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что задержанный ранее совершил разбойное нападение на мужчину во Всеволожском районе Ленинградской области. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Похищенное имущество частично изъято.