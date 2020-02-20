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В Шереметьево супруги украли у одной из пассажирок $40 тыс. и спрятали деньги в кроссовках

Их задержали при регистрации на рейс в Армению

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Супруги задержаны в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в краже у пассажирки рейса Лос-Анджелес - Москва $40 тыс. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО, похищенные деньги они спрятали в кроссовках и внутренних карманах куртки и попытались скрыться.

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево обратилась гражданка Армении с просьбой помочь ей найти поясную сумку с $40 тыс., которую она оставила на борту самолета Лос-Анджелес - Москва. Полицейские осмотрели лайнер, но ничего не обнаружили.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий под подозрение в краже забытой сумки попала семейная пара из Еревана, которая сидела рядом с потерпевшей. По словам бортпроводников, после того, как владелица сумки вышла, ее соседи некоторое время оставались на своих местах.

"Вскоре подозреваемые были установлены и при регистрации на рейс в Армению задержаны и сопровождены в дежурную часть. Женщина с трудом передвигалась, ссылаясь на состояние здоровья, но как выяснилось, нормально идти ей мешали спрятанные в кроссовках стопки денежных купюр. Вторая часть денежных средств была изъята из внутреннего кармана куртки ее супруга", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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