В Оренбургской области умер солдат-срочник

ОРЕНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий из Краснокамска Пермского края умер из-за болезни во время прохождения срочной службы в одной из воинских частей Оренбургской области. Об этом глава администрации Краснокамского городского округа Игорь Быкариз сообщил на своей странице в Instagram.

"Во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска Лев Пономарев. Со слов командира части, смерть произошла по врачебной ошибке. Мы не оставим данное происшествие без внимания и настаиваем на независимой судмедэкспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти. На данный момент вопрос взят на контроль", - говорится в сообщении главы администрации.

Быкариз выразил соболезнования матери военнослужащего и пообещал оказать необходимую помощь. По данным Министерства здравоохранения Оренбургской области, военный не проходил лечение в гражданских медицинских учреждениях региона.

Проверку из-за смерти солдата проводит комиссия Центрального военного округа и правоохранительные органы, сообщили ТАСС в пресс-службе округа, уточнив, что военнослужащий проходил службу в одной из воинских частей Тоцкого гарнизона.

"По предварительным данным, военнослужащий 18 февраля 2020 года обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение воинской части и после первичного осмотра был госпитализирован с признаками острого респираторного заболевания. Военными медиками ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на предпринимаемые меры, состояние военнослужащего ухудшалось, спасти его жизнь не удалось", - рассказали в пресс-службе военного округа.