В Петербурге задержали организатора группы эзотериков по делу о продаже "защитных куполов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге предполагаемого организатора эзотерического сообщества в рамках расследования дела о мошенничестве под предлогом психологических тренингов и продажи так называемых "защитных куполов". Об этом журналистам сообщили в четверг в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"В качестве подозреваемой по уголовному делу привлечена организатор противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ходе обысков, которые ранее прошли в рамках расследования дела, изъято 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов и банки с веществом неизвестного происхождения, которые уже направлены на экспертизу. Также изъяты меч, печати, 60 ножей, 50 книг мистического толка, денежные средства в размере 1 млн рублей и около €1,5 тыс. Обыски прошли по адресам, где собирались клиенты общества "мистического толка". Деятельность организации в налоговом органе официально не зарегистрирована, клиентами сообщества, по данным полиции, на сегодня являются около 30-40 человек.

Ранее в ГУ МВД сообщали, что предполагаемая глава сообщества, имеющая двойное гражданство, в том числе Литвы, создала сообщество в 2006 году, организовав платные психологические консультации и тренинги, в процессе проведения которых необходимо присутствие профессионального психолога или психотерапевта, однако такие специалисты в данном обществе отсутствовали. Учеником так называемого мистического ордена, как установило следствие, может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров некий "защитный купол", цена которого может доходить до €20 тыс., подобные "защитные купола" также приобретаются клиентами групп для "защиты" коммерческих организаций.

По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь граждан, в том числе дети предполагаемого организатора, гендиректор концертного агентства и заведующая терапевтического отделения поликлиники, выписывавшая "рецепты на приобретение лекарственных препаратов, которые относятся к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ".