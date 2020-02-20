Посольство РФ в ФРГ: россиян, по предварительным данным, среди пострадавших в Ханау нет

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Россияне, по предварительным данным, в результате стрельбы в германском городе Ханау не пострадали.
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Стрельба в Ханау. Главное
Об этом заявили журналистам в четверг в посольстве РФ в ФРГ.
"По предварительной информации, российских граждан среди потерпевших нет", - отметили в дипмиссии.
"По предварительной информации, российских граждан среди потерпевших нет", - отметили в диппредставительстве.
"Посольство России в ФРГ и генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и выясняют обстоятельства произошедшего. Данные о национальной принадлежности пострадавших уточняются", - подчеркнули в дипломатической миссии РФ.