Посольство РФ в ФРГ: россиян, по предварительным данным, среди пострадавших в Ханау нет

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Россияне, по предварительным данным, в результате стрельбы в германском городе Ханау не пострадали.

На эту тему

Об этом заявили журналистам в четверг в посольстве РФ в ФРГ.

"По предварительной информации, российских граждан среди потерпевших нет", - отметили в дипмиссии.

"По предварительной информации, российских граждан среди потерпевших нет", - отметили в диппредставительстве.

"Посольство России в ФРГ и генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и выясняют обстоятельства произошедшего. Данные о национальной принадлежности пострадавших уточняются", - подчеркнули в дипломатической миссии РФ.