Суд отложил прения сторон по делу "Нового величия"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заседание суда по делу об экстремизме в отношении молодежного сообщества "Новое величие", на котором прокурор попросит о наказании для семи обвиняемых, отложено на 3 марта. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Светлана Сидоркина.

"Люблинский суд Москвы перенес прения сторон по делу на 14:00 мск 3 марта", - сказала она.

Как ожидается, на следующем заседании гособвинение попросит суд о наказании, которого заслуживают подсудимые, а сами фигуранты и их защитники выразят свое отношение по существу обвинений.

Суть дела

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (скрылся от следствия, объявлен в международный розыск, арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Ранее Люблинским судом был осужден другой участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на новое рассмотрение. Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение еще один фигурант дела об экстремизме Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".

Судебный процесс

Слушание уголовного дела об экстремизме началось в июне прошлого года. Сначала свои доказательства представила прокуратура, были допрошены эксперты, свидетели по делу, в том числе осужденные ранее Ребровский и Рустамов, а затем доказательства представила сторона защиты, были допрошены сами подсудимые.

В ходе заседаний был допрошен ключевой свидетель по делу - Руслан Д., по словам которого участники "Нового величия" планировали создать четкую структуру своего объединения, куда бы входили финансовый, агентурно-вербовочный отделы и отдел активного действия, который "должен был заниматься организацией не совсем законных акций", например несогласованных митингов. Кроме того, засекреченный свидетель отметил, что вместе с Костыленковым оплачивал аренду офиса для организации с помощью паспорта подставного лица. Адвокаты обвиняемых в свою очередь неоднократно заявляли, что считают Руслана Д. агентом правоохранительных органов, и требовали раскрыть его личность. Однако суд отклонил их просьбу.