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В Самаре задержали полицейского, подозреваемого в получении 500 тыс. рублей взятки

По версии следствия, мужчине заплатили за бездействие при расследовании уголовного дела по факту мошенничества, совершенного работниками одной из местных организаций

САМАРА, 20 февраля. /ТАСС/. В Самаре задержали сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона, распространенном в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный получил деньги за бездействие при расследовании уголовного дела по факту мошенничества, совершенного сотрудниками одной из местных организаций. Следователи считают, что деньги ему передал подчиненный и не исключают, что по данному делу могут быть задержаны другие фигуранты. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияСамарская область
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