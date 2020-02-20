Шесть граждан России задержаны в Дании по подозрению в контрабанде 100 кг кокаина

СТОКГОЛЬМ, 20 февраля. /ТАСС/. Датские стражи порядка задержали шестерых граждан России по подозрению в контрабанде наркотиков на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из Хельсингборга на юге в Швеции в Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в копенгагенской полиции.

"В порту города Гедсер [на юге Дании] на борту контейнеровоза Duncan Island 15 февраля обнаружено 100 кг кокаина. Было задержано пять россиян - членов экипажа, которые находятся в СИЗО до 27 февраля. Срок задержания может быть продлен судом", - рассказала представитель пресс-службы Сара Шлютер.

Всего по данному делу задержаны 27 человек: 24 члена экипажа и три лица, ожидавших партию наркотиков в порту. "Один этих троих также является гражданином России, его возраст - 50 лет", - добавила собеседница агентства.

По данному делу столичной полицией проводится расследование, его подробности не раскрываются.

Среди членов экипажа также граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии. Стоимость найденного наркотика оценивается в 50 млн долларов.