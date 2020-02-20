В Ингушетии бизнесмена обвинили в хищении выделенных на строительство школы 200 млн рублей

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении гендиректора подрядной организации в Ингушетии за хищение более 200 млн рублей бюджетных средств при строительстве школы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

"В Ингушетии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Оригинал" по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") за хищение подрядной организацией более 200 млн рублей, выделенных на строительство школы", - говорится в сообщении.

Установлено, что между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии и подрядной организацией ООО "Оригинал" в 2017 году был заключен государственный контракт на строительство школы в Малгобеке. Для этого заказчик выделил более 414 млн рублей, которые перечислил на счет подрядной организации. При этом ООО "Оригинал" представило в республиканское министерство строительства акты о выполнении работы на эту сумму.

Однако работники прокуратуры города, выехавшие на место, установили, что подрядчик похитил более 200 млн рублей, завысив объемы и стоимость выполненных строительных работ. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокурора республики.