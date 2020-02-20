20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вологодский суд приговорил к 18 годам женщину за избиение до смерти опекаемого мальчика

Ее мужа приговорили к четырем годам колонии

ВОЛОГДА, 20 февраля. /ТАСС/. Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным, обвиняемым в избиении до смерти 6-летнего опекаемого ребенка. Блохина приговорена к 18 годам колонии, ее муж - к четырем годам колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Суд назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год, Евгению Блохину - в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При назначении ему наказания суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, признание его присяжными заслуживающим снисхождения, тяжесть совершенных им преступлений, в число которых убийство малолетнего не входит. С Блохиной в пользу брата [убитого] Степана Кукина в счет компенсации морального вреда взыскано 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Присяжные признали, что Блохин заслуживает снисхождения, а Блохина - нет.

По данным следствия, в апреле 2017 года мальчик попал в приемную семью Евгения и Юлии Блохиных, где также проживали три дочери Блохиной. Супруги его систематически избивали и не обеспечивали медпомощью. 10 августа 2018 года Блохина в состоянии алкогольного опьянения избила ребенка, в результате чего он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму, впав в кому. Оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала скорую помощь, которая госпитализировала мальчика. В апреле 2019 года он умер.

Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила взять на себя вину в избиении мальчика. Блохиной предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ ("Убийство", "Умышленное систематическое причинение средней тяжести вреда здоровью", "Истязание", "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ее супруг обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании и оставлении в опасности. Родную мать мальчика лишили родительских прав, она отбывала наказание в местах лишения свободы за нападение с ножом на мужа. Опекуном выступила двоюродная сестра матери.

Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Авария произошла на 28-м км трассы Р-152 Шопша - Иваново - Нижний Новгород
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС