Вологодский суд приговорил к 18 годам женщину за избиение до смерти опекаемого мальчика

ВОЛОГДА, 20 февраля. /ТАСС/. Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным, обвиняемым в избиении до смерти 6-летнего опекаемого ребенка. Блохина приговорена к 18 годам колонии, ее муж - к четырем годам колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Суд назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год, Евгению Блохину - в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При назначении ему наказания суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, признание его присяжными заслуживающим снисхождения, тяжесть совершенных им преступлений, в число которых убийство малолетнего не входит. С Блохиной в пользу брата [убитого] Степана Кукина в счет компенсации морального вреда взыскано 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Присяжные признали, что Блохин заслуживает снисхождения, а Блохина - нет.

По данным следствия, в апреле 2017 года мальчик попал в приемную семью Евгения и Юлии Блохиных, где также проживали три дочери Блохиной. Супруги его систематически избивали и не обеспечивали медпомощью. 10 августа 2018 года Блохина в состоянии алкогольного опьянения избила ребенка, в результате чего он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму, впав в кому. Оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала скорую помощь, которая госпитализировала мальчика. В апреле 2019 года он умер.

Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила взять на себя вину в избиении мальчика. Блохиной предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ ("Убийство", "Умышленное систематическое причинение средней тяжести вреда здоровью", "Истязание", "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ее супруг обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании и оставлении в опасности. Родную мать мальчика лишили родительских прав, она отбывала наказание в местах лишения свободы за нападение с ножом на мужа. Опекуном выступила двоюродная сестра матери.