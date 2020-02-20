Суд Киева перенес рассмотрение жалобы на арест обвиняемого в убийстве Шеремета

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева перенес на 2 марта рассмотрение жалобы на продление ареста подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

"Апелляционный суд Киева перенес на 2 марта рассмотрение жалобы на продление содержания под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко", - сообщило "Общественное ТВ" в четверг.

В ходе сегодняшнего заседания в суде пытались провести сопоставление роста Антоненко с человеком, который зафиксирован на видео с места происшествия при закладке взрывного устройства под автомобиль Шеремета. Защита Антоненко полагает, что рост их клиента и человека на видео разный, и соответствующая экспертиза может стать ключевым фактом доказательства невиновности Антоненко.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который потом заменили на ночной домашний арест. Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве Шеремета до апреля 2020 года.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.