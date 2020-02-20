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В Красноярске возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на журналиста

Сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин был сбит в четверг водителем Mercedes при попытке взять у него интервью
Описание
© Андрей Махонин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда автомобиля Mercedes в Красноярске на журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Брыкин был сбит в четверг водителем Mercedes при попытке взять у него интервью. Сейчас он госпитализирован с травмами.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста")", - сообщили в СК.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, в наезде на журналиста подозревается Алексей Талюк, который, согласно информации из открытых источников, являлся помощником бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.

Союз журналистов Красноярского края выступил с заявлением о недопустимости препятствования с чьей-либо стороны профессиональной деятельности журналистов и потребовал от правоохранительных органов привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности. "Мы будем следить за развитием ситуации, в случае необходимости готовы оказать нашему коллеге необходимую помощь", - говорится в заявлении.

"По словам генерального директора Красноярской гостелерадиокомпании Дмитрия Лепухова, который навестил пострадавшего в больнице, Павел чувствует себя удовлетворительно, медики диагностировали ссадины и ушибы, по предварительным данным, переломов у него нет", - сообщили в Союзе журналистов Красноярского края.

В новость были внесены изменения (16:24 мск) - добавлен комментарий Союза журналистов Красноярского края.

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РоссияКрасноярский край
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