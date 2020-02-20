Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Вертолет в Ярославской области задел линию электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Вблизи Веслево, база отдыха "Попов Луг", вертолет при посадке задел ЛЭП, на борту находилcя один человек", - сказал собеседник агентства.

По данным ЕДДС Переславля-Залесского, в аварию попал частный вертолет. Пилот получил закрытую черепно-мозговую травму.

Robinson R44 задел линию электропередачи и совершил жесткую посадку. Разлива топлива на месте посадки не было. У вертолета повреждены лопасти, хвостовая часть и разбиты стекла.

Росавиация сформировала комиссию по расследованию причин авиаинцидента. Специалисты выехали на место аварии. В агентстве также сообщили, что вертолет принадлежит Андрею Шелестову, который им и управлял.

В новость внесены изменения (16:54 мск) - добавлены подробности.