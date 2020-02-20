20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

В результате ЧП пострадал пилот
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Вертолет в Ярославской области задел линию электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Вблизи Веслево, база отдыха "Попов Луг", вертолет при посадке задел ЛЭП, на борту находилcя один человек", - сказал собеседник агентства. 

По данным ЕДДС Переславля-Залесского, в аварию попал частный вертолет. Пилот получил закрытую черепно-мозговую травму.

Robinson R44 задел линию электропередачи и совершил жесткую посадку. Разлива топлива на месте посадки не было. У вертолета повреждены лопасти, хвостовая часть и разбиты стекла.

Росавиация сформировала комиссию по расследованию причин авиаинцидента. Специалисты выехали на место аварии. В агентстве также сообщили, что вертолет принадлежит Андрею Шелестову, который им и управлял.

В новость внесены изменения (16:54 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
Дело Халила Арсланова
Вину замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова в мошенничестве подтвердил экс-глава "Воентелекома"
Сотрудник ГВСУ Сергей Пешков также подчеркнул, что оперативно-разыскные мероприятия подтверждают факт давления на свидетелей и подчиненных с целью изменения их показаний органам следствия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС