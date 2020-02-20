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Сотрудник тульской колонии незаконно заставлял заключенных делать ремонт у него дома

Региональный СК возбудил уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому

ТУЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника колонии-поселения в Тульской области. Мужчина подозревается в незаконном использовании труда заключенных, которых он привозил к себе домой для проведения ремонта, сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении сотрудника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2019 года подозреваемый привозил на территорию своего домовладения заключенных участка колонии-поселения ИК-4 УФСИН РФ и незаконно использовал их труд для проведения ремонтно-хозяйственных работ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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РоссияТульская область
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