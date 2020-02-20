Вину замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова в мошенничестве подтвердил экс-глава "Воентелекома"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Причастность замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к мошенничеству подтверждают показания экс-гендиректора АО "Воентелеком" Александра Давыдова, его подчиненного Олега Савицкого и экс-руководителя первого управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщил сотрудник ГВСУ Сергей Пешков во 2-м Западном окружном военном суде Москвы, где рассматривается апелляция на арест генерал-полковника.

"Причастность Арсланова к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями Давыдова, Савицкого и Оглоблина, а также рядом свидетелей", - заявил сотрудник ГВСУ Сергей Пешков. Он также подчеркнул, что оперативно-разыскные мероприятия подтверждают факт давления на свидетелей и подчиненных с целью изменения их показаний органам следствия.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Оглоблин, который также обвиняется по данному делу, был освобожден из СИЗО после того, как дал показания на Арсланова. "Сторона защиты утверждает, что Оглоблин изменил свои показания и отказался признать вину. Это не так, он признает себя виновным", - подчеркнул Пешков.

Военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. Он был взят под стражу в зале суда, так как находился под подпиской о невыезде. Следствие вышло с ходатайством об ужесточении меры пресечения "в связи с оказываемым им давлением на других фигурантов дела, свидетелей и подчиненных", также следователь в суде утверждал, что Арсланов симулировал заболевания для продления его нахождения в военном госпитале.

По версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере - на сумму 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно. Генерала считают причастным к уголовному делу "Воентелекома", возбужденному в 2013 году, сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Арсланов в настоящий момент продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ.