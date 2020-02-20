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В Кирове возбудили дело в отношении руководства стройфирмы, растратившей деньги дольщиков

По информации следствия, руководство компании направило не на строительство дома около 120 млн рублей, полученных от участников долевого строительства

КИРОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция в Кировской области возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководства строительной компании, направившей полученные от участников долевого строительства 120 млн рублей не на строительство дома. Об этом в четверг сообщается на сайте УМВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с конца 2015-го по 2017 год строительная фирма заключила договоры долевого участия граждан в строительстве многоквартирного 16-этажного жилого дома в Кирове на улице Современная, 13. Получив от участников строительства около 360 млн рублей, около 120 млн рублей руководство компании потратило на цели, не связанные со строительством дома. Сдача объекта планировалась в декабре 2016 года, затем сроки неоднократно продлевались, а с октября 2018-го работы на объекте прекратились. В настоящее время дом готов на 58%.

На объектах, принадлежащих строительной организации, проводятся обыски, устанавливаются лица из числа руководства, причастные к совершению преступления, сообщили в ведомстве.

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