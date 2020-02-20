Следствие требует арестовать гражданина США, задержанного в Москве по делу о взятке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следствие требует арестовать изобретателя из США, запатентовавшего в РФ лекарство от онкозаболеваний, Джина Мирона Спектора по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина США Джина Мирона Спектора, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере")", - сказала представитель суда.

По ее словам, по делу также проходит гражданка России Анастасия Алексеева, обвиняемая по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следствие также просит заключить ее под стражу.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний - гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.