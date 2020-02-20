Четыре срочника отозвали претензии по делу о неуставных отношениях в части в Забайкалье

ТАСС, 20 февраля. Четверо срочников отказались от претензий по делу о неуставных отношениях к Руслану Мухатову в воинской части, где в октябре 2019 года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

В декабре 2019 года стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов, а также еще несколько призывников проходят по этому делу в качестве потерпевших.

"Те четверо потерпевших остались потерпевшими, просто они не имеют претензий к Мухатову. Они отказались от гражданского иска. Также Евгений Графов остался [потерпевшим]. То же самое и Шамсутдинов, он не хочет взыскивать ущерб в гражданском порядке, но тем не менее он остался потерпевшим", - сказал Тугушев.

На судебном заседании, по словам Тугушева, Мухатов заявил, что на избиение потерпевших его спровоцировали.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело возбуждено по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. "б" ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц") в отношении Руслана Мухатова. По информации адвокатов Шамсутдинова, рядовой Мухатов признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".