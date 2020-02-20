Бывшая помощница вице-премьера Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывшая помощника заместителя председателя правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей. Об этом сообщил следователь Следственного комитета РФ в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании Алексеевой меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства РФ, в период 2015 по 2016 годы получила взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн рублей", - сказал он. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминиканскую Республику. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.