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Бывшая помощница вице-премьера Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток

По версии следствия, взятки были в виде двух путевок в Таиланд и Доминиканскую Республику на сумму 4 млн рублей
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывшая помощника заместителя председателя правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей. Об этом сообщил следователь Следственного комитета РФ в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании Алексеевой меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства РФ, в период 2015 по 2016 годы получила взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн рублей", - сказал он. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминиканскую Республику. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

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