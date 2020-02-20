Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить жалобу защиты Арсланова без удовлетворения, а решение 235-го гарнизонного военного суда, заключившего обвиняемого под стражу, без изменения", - огласил судья Эдуард Борисов.

Арсланов останется в СИЗО до 7 апреля.

Адвокат Антон Антонов в ходе заседания суда просил отпустить его подзащитного под залог в 520 тыс. руб. или под домашний арест. Он подчеркнул, что генерал-полковник имеет проблемы со здоровьем, возможно, ему потребуется операция. Представители ГВСУ И ГВП возражали против смягчения Арсланову меры пресечения, отметив что следствие располагает информацией о том, что замглавы Генштаба оказывал давление на свидетелей и других обвиняемых по делу, когда находился под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 млн 437 тыс. 536 рублей и на сумму не менее 6,5 млрд рублей соответственно. Срок следствия по делу Арсланова продлен до 6 февраля 2020 года. Генерала считают причастным к уголовному делу "Воентелекома", возбужденному в 2013 году, сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Арсланов в настоящий момент продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ.