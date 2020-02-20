Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП с вертолетом Robinson R44, который в четверг задел линию электропередачи в Ярославской области и совершил жесткую посадку, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и использования воздушного пространства по факту произошедшей 20 февраля около 15:15 жесткой посадки вертолета Robinson R44 на базе отдыха "Попов луг" возле поселка Веслево в Переславском районе Ярославской области", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на место происшествия выехал ярославский транспортный прокурор Евгений Мажаров. Итоги проверки на личный контроль возьмет северо-западный транспортный прокурор.

20 февраля в городском округе Переславль-Залесский в районе населенного пункта Веслево на базе отдыха "Попов луг" частный вертолет задел линию электропередачи, после чего совершил жесткую посадку. В вертолете был только пилот. У вертолета повреждены лопасти. Пилот получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в Переславскую центральную районную больницу.

Как сообщил ТАСС глава городского округа Переславль-Залесский Валерий Астраханцев, в результате аварии без электроснабжения и теплоснабжения остался один из микрорайонов города. Ликвидировать последствия местным властям удалось в течение 20 минут.