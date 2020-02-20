Массажиста на Кубани подозревают в педофилии

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи на Кубани подозревают мужчину в совершении сексуальных действий в отношении пятилетнего ребенка во время сеанса массажа, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственному управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"Белореченским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю 42-летний местный житель подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего (п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый оказывал услуги массажа у себя дома в поселке Восточном. Днем 17 февраля местная жительница привела к нему на прием своего пятилетнего сына. Во время сеанса массажа злоумышленник совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ребенок рассказал о случившемся матери, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. На время следствия подозреваемый взят под стражу.