20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Массажиста на Кубани подозревают в педофилии

По словам матери пятилетнего мальчика, подозреваемый совершил сексуальные действия в отношении ее сына

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи на Кубани подозревают мужчину в совершении сексуальных действий в отношении пятилетнего ребенка во время сеанса массажа, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственному управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"Белореченским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю 42-летний местный житель подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего (п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый оказывал услуги массажа у себя дома в поселке Восточном. Днем 17 февраля местная жительница привела к нему на прием своего пятилетнего сына. Во время сеанса массажа злоумышленник совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ребенок рассказал о случившемся матери, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. На время следствия подозреваемый взят под стражу.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Бывшая помощница вице-премьера Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток
По версии следствия, взятки были в виде двух путевок в Таиланд и Доминиканскую Республику на сумму 4 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС