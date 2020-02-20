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Стрельба в Ханау

В МИД Болгарии сообщили, что среди жертв стрелка в Ханау есть гражданин республики

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил соболезнование семье погибшего

СОФИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Гражданин Болгарии погиб при стрельбе в германском городе Ханау. Об этом говорится в четверг в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства.

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Стрельба в Ханау. Главное

Соболезнование семье погибшего выразил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Позвольте высказать соболезнование семье нашего соотечественника, который был там на работе. [Вице-премьер и министр иностранных дел] Екатерина Захариева сообщила, что уже связалась с семьей и предложила оказать всю необходимую помощь", - сказал он болгарским журналистами на саммите в Брюсселе.

Теги
БолгарияГерманияСтрельба в Ханау
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