В Татарстане задержали группу экстремистов, которые планировали выехать в Сирию

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Правоохранители в Татарстане пресекли деятельность джихадистской группы, члены которой планировали выехать на территорию Сирии и вступить в ряды международной террористической организации. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба управления ФСБ по региону.

По данным управления, члены группы планировали совершить тяжкие преступления, в том числе для получения средств, чтобы в дальнейшем выехать на территорию Сирии. Правоохранители собрали доказательства того, что предполагаемые экстремисты сформировали на территории Татарстана ячейку запрещенного в России международного религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" в составе трех граждан России и одного гражданина Украины.

"Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии России проведены задержания лидера джихадистов и двух активных членов ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", осуществлены обыски в четырех установленных адресах, используемых членами религиозно-экстремистской группы. Обнаружено и изъято: религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации. Следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении трех членов группы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 282.2 ("Организации деятельности экстремистского сообщества") УК РФ", - говорится в сообщении.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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