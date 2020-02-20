Суд в Москве арестовал гражданина США за посредничество во взяточничестве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал гражданина США Джина Спектора по подозрению в посредничестве в передаче взятки, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении гражданина Спектора меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, до 19 апреля", - огласила решение судья.

Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 5 млн рублей.

На заседании Басманного суда Москвы стало известно, что Джин Спектор фигурирует в деле как посредник во взяточничестве. Основной фигурант - бывший помощник заместителя председателя правительства РФ Анастасия Алексеева. Следствие просит суд о ее аресте, заседание состоится в ближайшее время.

По версии следствия, бывший помощник заместителя председателя правительства РФ Анастасия Алексеева в период с 2015 по 2016 годы получила от гражданина Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

По словам следователя, всего в деле фигурируют четыре человека - Алексеева, Джин Спектор, а также еще два человека - Якушкин и Белоножка. Им инкриминируется дача взятки и посредничество. Джин Спектор - изобретатель, запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний. В ноябре 2018 года РБК сообщал, что Алексеева за передачу журналистам внутренней переписки была уволена из секретариата Антона Силуанова, который был тогда первым вице-премьером.