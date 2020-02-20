В Ингушетии незаконно вырубили бук почти на 6 млн рублей

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии за незаконную вырубку бука, который является древесиной ценной породы, почти на 6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

"В Ингушетии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере") по факту незаконной рубки деревьев ценной породы бук. Ущерб лесному фонду составил около 5,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Факт незаконной рубки леса на территории Алкунского участка ГКУ "Сунженское лесничество" обнаружила прокуратура Сунженского района республики в ходе мониторинга интернета. Ход расследования дела находится на контроле в прокуратуре рекиона.