Найденные в реке Санкт-Петербурга останки принадлежат убитой историком Соколовым

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Человеческие останки, обнаруженные в реке в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года, в соответствии с заключением генетической судебной экспертизы принадлежат аспирантке из Краснодарского края Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался историк Олег Соколов. Об этом сообщила ТАСС в четверг адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева.

В ноябре Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире, было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Спустя еще трое суток после возбуждения дела в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга был обнаружен еще один пакет с фрагментами тела жертвы историка. Ближе к концу ноября поиски в воде были прекращены, несмотря на то, что были обнаружены не все останки, в декабре поисковые работы возобновились, были снова обнаружены человеческие останки, назначено проведение экспертизы.

"Новые останки, найденные в реке Мойке 26 декабря, действительно принадлежат Анастасии Ещенко", - сказала адвокат, уточнив, что таково заключение генетической судебной экспертизы.

В суде Петербурга, по решению которого Соколова заключили под стражу, он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Позже его отправили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в январе историка признали вменяемым. Его адвокат Александр Почуев ранее сообщал, что защита рассматривает вопрос о подаче ходатайства на предмет дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения версии об агрессии, вызванной приемом лекарств. Однако, как сказал ТАСС защитник, соответствующее ходатайство пока не подано.

Бакшеева сообщила ТАСС, что признание Соколова вменяемым не будет препятствовать ходу расследования дела и дальнейшему его рассмотрению судом по существу. "По крайней мере, к нему не будут применяться принудительные меры медицинского характера, применяемые, если бы он был признан невменяемым. Дело будет рассматриваться в общем порядке", - сказала собеседница агентства.

Анастасия Ещенко была похоронена 16 ноября в станице Старовеличковской на Кубани, откуда она родом, там проживает ее семья. Соколов пока находится в столичном СИЗО "Бутырка", откуда, по словам Почуева, его в скором времени переведут обратно в петербургский изолятор "Кресты".