Суд арестовал экс-помощника зампреда правительства Алексееву по делу о получении взяток

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 19 апреля", - огласила решение судья. Следователь на заседании сообщил, что вину Алексеева не признала и, находясь на свободе, может скрыться. "Считаю заключение под стражу единственно обоснованной мерой пресечения", - сказал представитель Следственного комитета.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг арестовал на два месяца бывшего помощника зампреда правительства РФ Анастасию Алексееву по обвинению в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Сама Алексеева никак не прокомментировала обстоятельства дела. Она просила суд об избрании ей домашнего ареста. "У меня на иждивении ребенок и мама. После обыска в доме нет ни копейки. Прошу назначить мне домашний арест, я хотя бы еду смогу готовить", - обратилась к суду Алексеева.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Дело о взяточничестве

Ранее суд также арестовал предполагаемого посредника при передаче взяток - гражданина США Джина Спектора. На заседании Басманного суда Москвы следователь сообщил, что по делу также проходят в качестве обвиняемых советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший с 2014 по 2017 годы должность генерального директора ООО "Промомед Рус".

По версии следствия, Алексеева в период с 2015 по 2016 годы получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

Джин Спектор - изобретатель, запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний. В ноябре 2018 года РБК сообщал, что Алексеева за передачу журналистам внутренней переписки была уволена из секретариата Антона Силуанова, который был тогда первым вице-премьером.