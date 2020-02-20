20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал экс-помощника зампреда правительства Алексееву по делу о получении взяток

Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток на сумму более 4 млн рублей
Здание Басманного суда Москвы Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание Басманного суда Москвы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг арестовал на два месяца бывшего помощника зампреда правительства РФ Анастасию Алексееву по обвинению в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 19 апреля", - огласила решение судья.
Следователь на заседании сообщил, что вину Алексеева не признала и, находясь на свободе, может скрыться. "Считаю заключение под стражу единственно обоснованной мерой пресечения", - сказал представитель Следственного комитета.

На эту тему

Сама Алексеева никак не прокомментировала обстоятельства дела. Она просила суд об избрании ей домашнего ареста. "У меня на иждивении ребенок и мама. После обыска в доме нет ни копейки. Прошу назначить мне домашний арест, я хотя бы еду смогу готовить", - обратилась к суду Алексеева.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Дело о взяточничестве

Ранее суд также арестовал предполагаемого посредника при передаче взяток - гражданина США Джина Спектора. На заседании Басманного суда Москвы следователь сообщил, что по делу также проходят в качестве обвиняемых советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший с 2014 по 2017 годы должность генерального директора ООО "Промомед Рус".

По версии следствия, Алексеева в период с 2015 по 2016 годы получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

Джин Спектор - изобретатель, запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний. В ноябре 2018 года РБК сообщал, что Алексеева за передачу журналистам внутренней переписки была уволена из секретариата Антона Силуанова, который был тогда первым вице-премьером.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области
В результате ЧП пострадал пилот
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС