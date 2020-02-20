Источник: дело против Алексеевой связано с лоббированием интересов фармкомпаний

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего помощника зампреда правительства РФ Анастасии Алексеевой связано с лоббированием интересов фармацевтических компаний. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к расследованию дела.

"Обвинение в получении взяток в отношении Алексеевой связано с лоббированием интересов ряда фармкомпаний на российском рынке", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в четверг арестовал Алексееву до 19 апреля по обвинению в получении взяток на сумму более 4 млн рублей. Ранее суд также арестовал предполагаемого посредника при передаче взяток гражданина США Джина Спектора.

В четверг на заседании Басманного суда Москвы стало известно, что по делу также проходят в качестве обвиняемых советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший с 2014 по 2017 годы должность генерального директора ООО "Промомед Рус".

Дело о взяточничестве

По версии следствия, Алексеева в период с 2015 по 2016 годы получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

Джин Спектор - изобретатель, запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний. В ноябре 2018 года РБК сообщал, что Алексеева за передачу журналистам внутренней переписки была уволена из секретариата Антона Силуанова, который был тогда первым вице-премьером.