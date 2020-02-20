СК начал проверку после угрозы убийством ребенку в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ в Калининградской области начало проверку после угрозы убийством ребенку в областном центре 19 февраля. Об этом сообщила журналистам в четверг представитель ведомства Наталья Гацко.

По сообщению областного УМВД, 46-летняя женщина в Калининграде вечером в среду угрожала выбросить из окна квартиры на шестом этаже ребенка, которому исполнился 1 год и 8 месяцев.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области к своему производству принят материал доследственной проверки по факту угрозы убийством в адрес малолетнего ребенка, поступивший из органов полиции", - сообщила Гацко.

Представитель управления уточнила, что женщина в состоянии алкогольного опьянения кричала, что выбросит на улицу своего внука, держа его на вытянутых из окна руках и угрожая матери ребенка, находившейся на улице под окнами дома.

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая, женщина, угрожавшая убийством ребенку, задержана. Ребенок, а также шестилетний сын задержанной, изъяты из семьи и временно помещены в больницу.

"В настоящее время оба несовершеннолетних находятся под наблюдением медиков, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции совместно с органами опеки и попечительства изучают условия проживания детей, будет проводиться в том числе и профилактическая работа для обеспечения их безопасности. Ранее в поле зрения правоохранительных органов данная семья не попадала, они приехали в Калининград в прошлом году из другого региона России", - рассказала Поставничая.