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Полиция Украины открыла два уголовных дела из-за столкновений в Новых Санжарах

В результате беспорядков пострадали 10 человек

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция Полтавской области возбудила два уголовных дела после массовых беспорядков, вызванных прибытием в санаторий в Новых Санжарах граждан Украины и иностранцев, эвакуированных из Уханя. В результате беспорядков пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба МВД Украины.

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"Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Украины. - За медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо".

По данным пресс-службы МВД, один из протестующих с помощью автомобиля пытался осуществить наезд на полицейских. Полиция открыла дело по факту массовых беспорядков, также возбуждено дело по факту угроз или насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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