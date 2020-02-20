В Северной Осетии бывшего сотрудника прокуратуры обвиняют в убийстве

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Бывшему сотруднику прокуратуры Северной Осетии предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по республике.

"Следственным управлением следственного комитета РФ по Северной Осетии 57-летнему бывшему сотруднику прокуратуры республики предъявлено обвинение в убийстве", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 января 2020 года 44-летняя женщина ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района и пропала. Тринадцатого февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала с обвиняемым, криминалисты нашли захоронение.

Обвиняемый был задержан 14 февраля, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемым является уволенный в 2018 году сотрудник республиканской прокуратуры Игорь Чельдиев. Он занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности в межнациональных отношениях и противодействия экстремизму.

Убита была его сожительница, проживающая в селении Кобань, Ирина Боженко.