Источник: глава Хостинского района Сочи задержан по подозрению в коррупции

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Хостинского внутригородского района Сочи Павел Клопотовский задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Другой источник отметил ТАСС, что глава района задержан "по подозрению в совершении должностного преступления коррупционной направленности".

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации от правоохранительных структур края. В администрации города от комментариев отказались.

Между тем на сайте мэрии Сочи сообщается, что и.о. главы района является Иван Савин, при этом не указано, с какого момента Савин назначен на пост. Также на сайте в настоящее время не опубликованы документы относительно должностного статуса Клопотовского.