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Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде

Источник: приставу предъявили обвинение после самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде

По данным собеседника агентства, продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в халатности судебному приставу, который досматривал посетителей на входе Чертановского суда Москвы, где в тот день покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Следователи предъявили обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ) Нефедову Э. С. В рамках данного уголовного дела продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил детали предварительного следствия.

Уголовное дело в отношении Свиридова было возбуждено в 2019 году СУ УВД по ВАО, он находился под подпиской о невыезде. Ранее он был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и страдал онкологическим заболеванием в четвертой стадии с метастазами.
12 февраля Чертановский суд признал Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей (по ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающей от семи до 15 лет лишения свободы) и приговорил его к трем годам колонии строгого режима (прокуратура запрашивала для него шесть лет колонии). Ему было назначено наказание ниже низшего предела. Вину Свиридов не признал и после оглашения приговора покончил с собой в зале заседания.

В этой связи Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. В СК пообещали, что следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного режима, установят, как подсудимый пронес в здание суда оружие, а также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных к проносу предметов.

Теги
РоссияСамоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
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