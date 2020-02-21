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Крушение Л-39 Минобороны РФ в Азовском море

Причиной крушения Л-39 на Кубани в 2018 году стало нарушение правил полетов

В результате инцидента погибли двое военнослужащих

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Причиной крушения в Краснодарском крае самолета Л-39 в октябре 2018 года, где погибли двое военнослужащих, стало нарушение правил полетов. Уголовное дело по факту случившегося прекращено в связи со смертью экипажа, сообщили ТАСС в Военном следственном управлении по Южному военному округу.

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Самолет Л-39 упал в Азовское море в Краснодарском крае 18 октября 2018 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли, было возбуждено уголовное дело.

"Следствием установлено, что причиной катастрофы явились нарушения правил полетов и правил эксплуатации военных летальных аппаратов, что привело к указанным последствиям. Уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи со смертью подозреваемого)", - сказали в управлении.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что Л-39 вылетел с аэродрома в Ейске, где находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ, в качестве причины катастрофы также рассматривалась техническая неисправность.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрушение Л-39 Минобороны РФ в Азовском море
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