Суд отказал в апелляционной жалобе и оставил под арестом экс-главу администрации Читы

ТАСС, 21 февраля. Забайкальский краевой суд отказал в апелляционной жалобе и оставил под арестом экс-руководителя администрации Читы Олега Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Забайкальского края.

"21 февраля Забайкальский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты в интересах Олега Кузнецова на постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком по 10 апреля <…> Вышестоящий суд, рассмотрев материалы дела, изучив доводы сторон обвинения и защиты, отказал в удовлетворении жалобы и ходатайства адвоката, оставив решение суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили - удовлетворяя ходатайство следователя, суд первой инстанции учел, что Кузнецов обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против интересов государственной службы. "В настоящее время следствие по делу находится на стадии сбора и закрепления доказательств. Эти обстоятельства, а также иные материалы уголовного дела дают основание полагать, что он может воспрепятствовать производству по делу", - отметили в прокуратуре.

Олег Кузнецов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

13 февраля стало известно, что следователи задержали первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова. По данным следствия, в 2016 году он, занимая должность руководителя администрации Читы, получил взятки в размере около 7 млн рублей в виде оказания услуг по благоустройству территории личного жилого дома, его ремонта после пожара, а также приобретения мебели.